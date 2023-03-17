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Deve ahırına nefes kesen uyuşturucu baskını 

Antalya’nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda deve ahırında 10 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 15:25
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Deve ahırına nefes kesen uyuşturucu baskını 

Deve ahırına nefes kesen uyuşturucu baskını 
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İHA'nın haberine göre, jandarma K.P., İ.M ve A.G. isimli şahısların yüklü miktarda uyuşturucu madde (Metamfetamin) temin ederek, Alanya ve Manavgat ilçelerinde satış yapacaklarını tespit etti. Jandarma MİT destekli 2 ayrı adrese müşterek operasyon düzenlendi.

Manavgat Çayyazı Mahallesinde deve ahırında ve Alanya’da bir adreste yapılan aramalarda 10 kilo 200 Gram Metamfetamin maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan K.P ve İ.M. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin ekiplerden kaçma ve yakalanma anı ile ahırdaki uyuşturucu maddelerin görüntüsü jandarma kamerasına yansıdı.

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