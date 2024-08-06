Deve bayıltan sıcakları geliyor kapı dışarı çıkmayın! Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurttaki hava durumunun nasıl olacağı belli oldu.

Son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN 2-4 DERECE ÜZERİNDE

Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.