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Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor

Devetabanı bitkisinin yaraların iyileştirmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 09:52
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Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor

Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
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Editör: Ali Öncü

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan devetabanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Devetabanı bitkisinin yaraların iyileştirmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

YARA NEDİR?

Yara kısaca doku bütünlüğünün bozulması olarak tarif edilir. Yaralanmaya yol açan birçok faktör bulunur: batıcı, kesici, delici aletler fiziksel yolla yara oluşturur. Aşırı sıcak (yanık, haşlanma) veya aşırı soğuk (donuk) yara çeşitleri oluşmasına neden olabilir. Ultraviyole ışık veya radyasyon yaraya yol açabilir. Asit veya alkali maddeler kimyasal yolla yara oluşturabilir. Vücudun belirli bölgelerin uzun süre basıya maruz kalması, ayakkabı vurması, sıkışma, sürtünme de yara sebebi olabilir.

DEVETABANI BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden geniş yapraklı, her türlü toprakta yetişebilen bir bitkidir. Çiçekleri, yapraklarından önce açar, altın sarısı rengindedir. Hekimlikte çiçekleri ve yaprakları kullanılır. Çiçekleri Nisan'da, yaprakları ise, Haziran ve Temmuz aylarında toplanıp, kurutulur.

NASIL KULANILIR?

Bitkiden 1 çorba kaşığı 400 gr. kaynar su ile haşlanır ve 1 saat bekletilir. Günde 4 defa yemeklerden önce 1’er çay bardağı içilir.

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