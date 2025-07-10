Devin Özek'ten ilk açıklama İngilizce geldi! İşte Jhon Duran transferinin perde arkası

Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevine getirdiği Devin Özek Fenerbahçe TV'de Jhon Duran ile ilgili özel programa katıldı. Oyuncunun menajeri Jonathan Herrera programa Kolombiya'dan bağlanarak şunları söyledi: "Sportif direktör Devin Özek kulübün projelerinden bahsetti. Jose Mourinho'nun varlığı da bizi etkiledi. Serie A'dan Premier Lig'den Ligue 1'den talipleri vardı. Duran kazanmak isteyen bir futbolcu. Hedeflerimiz uyuştu. Şampiyonlar Ligi elemeleri var. Jhon Duran hep en üst düzeylerde oynamak isteyen bir oyuncu. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bize göre Türkiye'nin en büyük kulübü. Oyuncumuz çok mutlu. Bu kararı beraber aldık. Avrupa'ya dönmek istiyordu. Takıma katılmak için sabırsızlanıyor. Kendi yaş grubunun en iyi 9 numarası. Mourinho gibi tecrübeli bir teknik direktörle çalışmak Jhon gibi genç oyuncular için çok önemli. Her şey çok güzel olacak. Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşacak."

Daha sonra Devin Özek, Jhon Duran transferiyle ilgili konuştu.

"DURAN İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

Türkçesi yeterli olmadığı için İngilizce konuşan Özek özetle şunları söyledi: "İlk andan itibaren bu transfer için pozitif duygulara sahiptim. En başta zor gözüktüğü zaman bile pozitifliğimi bırakmadım. Çünkü Fenerbahçe büyük bir kulüp. Üst düzey bir teknik direktörümüz var. Üst düzey bir projemiz var. Biz bu transferin olabileceğini hissediyorduk. Aslında farkın şu olduğunu düşünüyorum. Biz Kolombiya'ya kadar gittik. Her şeyi yaptık. Orada ailesiyle ve futbolcuyla vakit geçirdik. Ondan sonra ne şanslıyız ki bu transfer gerçekleşti.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Kendisi çok önemli bir oyuncu. Yaptığımız analizlerde de onun olması gerektiğini düşündük. Çünkü kadroya aç ve dinamik oyuncular katmak istiyoruz. Kendisi bu şekilde bir futbolcu.Bizim ihtiyacımız olan farklı bölgelerde takımı geliştirmek. Jhon ile de iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Buradaki önceliğimiz sayısaldan çok kalitemizi arttırmak. Takımı geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz."