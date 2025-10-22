Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Victor Osimhen için sarı kırmızılı camia tek yürek oldu. Napoli'den kiralık olarak gelen Nijeryalı futbolcunun kalıcı olarak İstanbul'a gelmesi için bütün camia seferber oldu.

Napoli ile Türkiye tarihinin en büyük bonservisi olan 75 milyon euro karşılığında anlaşıldı. Bu hamle sadece Süper Lig için değil Şampiyonlar Ligi için yapılmış bir hamleydi. Ancak Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanması planladı bozdu. Galatasaray'ın ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşması olan Eintracht Frankfurt deplasmanında Osimhen forma giyemedi. Sarı kırmızılılar sahadan 5-1 yenik ayrıldı.

Nijeryalı futbolcunun sakatlıktan dönerek Liverpool mücadelesinde forma giymesi ise Şampiyonlar ligi macerasında dönüm noktası oldu. Osimhen maçın tek golünü penaltıdan atarak takımına 1-0'lık skorla ilk üç puanı getirdi.

Devler Ligi'nde bir sonraki karşılaşma İstanbul'da Norveç ekibi Bodo Glimt'e karşıydı. Osimhen maçın başında tekrar ortaya kendini gösterdi. İlk dakikada sakatlanarak tedavi olan Nijeryalı oyunda girdikten sonra saniyeler içinde ceza alanının sağ köşesinde topla buluştu. Tek vuruşla köşeden ağları gören Osimhen Devler Ligi'nde çıktığı ikinci karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı. Bu aynı zamanda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı en erken gol olarak tarihe geçti.

33'te Nijeryalı futbolcu tekrar sahneye çıktı. Galatasaraylı futbolcuların presi Bodo Glimt savunmasına hata yaptırdı. Geri pası kapan 26 yaşındaki futbolcu, kaleci Nikita Khaikin'i geçerek topu ağlara gönderdi. Böylece Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sayısını üçe çıkardı.

OSIMHEN'DEN 7 MAÇLIK SERİ

Oshimen, ön elemeler hariç Avrupa kupalarında oynadığı son yedi maçta da gol atarak sarı kırmızılıların tarihindeki en uzun seriyi yakalayan oyuncu oldu. Osimhen Bodo Glimt ile Tottenham ağlarını iki kez sarsarken Liverpool, AZ Alkmaar, Ajax, Dinamo Kiev ve AZ Alkmaar karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı.

EN BÜYÜK YARDIMCISI YUNUS AKGÜN

Osimhen, Bodo Glimt karşısında bulunan üçüncü golde de başroldeydi. Ancak bu kez roller değişti. Sarı kırmızılıların ikinci golünde baskıyı yapan Yunus Akgün topu ağlara gönderen Osimhen'di. Ağlara giden üçüncü topta ise Osimhen'in hücum presi sonuç getirdi. 60'ta Yunus Akgün iki vuruşta topu ağlara göndermeyi başarırken skoru 3-0'a getiren isim oldu.