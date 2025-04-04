Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Anıt Mezarı'nda! 66 gündür ekranlarda görülmüyordu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 66 günün ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmek üzere mezarlığa geldi.

66 GÜNDÜR EKRANLARDA YOKTU

Kalp rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir evinde istirahat ediyordu. En son 28 Ocak’ta partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeli, 66 gündür ekranlarda görünmüyordu.

ZİYARET EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Devlet Bahçeli’nin bugün saat 13.00’de Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü münasebetiyle mezarlığı ziyaret edeceği ve daha sonra iş başına geçeceği öne sürülmüştü. Sabah saatlerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın önderlik ettiği Alparaslan Türkeş anma töreninde bir süredir rahatsızlığından ötürü kameralara görünmeyen Bahçeli, yer almamıştı.

KURMAYLARIN HEPSİ MEZARLIKTA HAZIR BULUNDU

MHP kurmaylarının pek çoğu Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü münasebetiyle mezarlığa akın etmeye başladı. MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hazır bulundu.

BAHÇELİ MEZARLIKTA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 66 günün ardından kameralar karşısına çıktı. Bahçeli mezarlığa geldi. Bahçeli'nin ziyaret sonrası Genel Merkeze giderek iş başı yapması bekleniyor.