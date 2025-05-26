Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, 27 Mayıs Salı günü bir etkinliğe katılacak. Sağlık durumu hakkında kamuoyunda çıkan kötüleşme iddialarının gölgesinde, 4 Nisan’dan bu yana ilk kez kameralar karşısına çıkacak olan Bahçeli’nin, bu etkinlikte konuşma yapacağı öğrenildi. Uzun bir süredir sessiz kalan Bahçeli, böylece ilk kez bir etkinlikte konuşmuş olacak.

4 NİSAN’DA KONUŞMAMIŞTI

Bahçeli, kalp kapakçığı ameliyatı geçirdikten sonra bir süre kamuoyu önüne çıkmamış, ardından 4 Nisan’da Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ederek ilk kez görüntü vermişti. Ancak bu ziyarette herhangi bir konuşma yapmamıştı.

Haftalardır parti grup toplantılarına da katılmayan Bahçeli, yarın düzenlenecek etkinlikte konuşma yapacak.

İLK KEZ KAMUOYU ÖNÜNDE KONUŞACAK

Etkinlik hakkında bilgi veren gazeteci Hilal Köylü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MHP lideri Bahçeli, 27 Mayıs Salı (yarın) ‘Ülkücü Şehitleri Anma Günü’ etkinliğine katılacak. Bahçeli, etkinlikte konuşma da yapacak! Son 3 aydır ilk kez kamuoyu önünde konuşma yapmış olacak,” ifadelerine yer verdi.