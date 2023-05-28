Devlet Bahçeli'den ilk açıklama

Türkiye bugün seçimi yaptı. Resmi olmayan verilere göre, Erdoğan yüzde 52, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47 oy aldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli canlı yayında açıklamalar yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.Ekranları başında bizleri izleyen.Değerli vatandaşlarımızı en iyi dileklerimi sunuyorum.Türk milleti bugün tarih yazmış.Kutlu varlığına müstesna hedeflerine.Müstakbel ve muteber geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır.Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın katılımıyla.Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması yapılmış.Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir.Tezahür eden milli iradeye herkes ve herkesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır.Türk demokrasi ve siyaset tarihinde 2 turlu bir seçimin ilk örneği yaşamakla birlikte.

"TÜRK MİLLETİ, 28 MAYIS'TA CUMHURBAŞKANI İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYINI SEÇMİŞ"

Seçime katılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına da işaret etmiştir.Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek bir seviyeye ulaşmasının yanı sıra. Bu hususta, dünya çapında mukayeseli bir üstünlük kazandı. Artık hiç kimsenin ihmal edemeyeceği çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır.İstanbul'un fethinin bir gün öncesinde.

Aziz milletimiz bu defa parlak bir demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, aynı zamanda kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir.14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekilliği genel seçimiyle Türkiye Büyük Millet meclisinde çoğunluğu Cumhur İttifakı'na tevdi eden Türk milleti, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını seçmiş. Nitekim. Büyük Türkiye ülküsünü desteklemiştir.

İstikrar ve güvenliğimiz, iç barış ve huzur ortamımız, istiklal ve istikbal hedeflerimiz sandıkta mümtaz ve müessir bir iradeyle müdafaa edilmiş, hamdolsun ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır. Hepimiz. İftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarları 10'a çıkart itibar etmemiştir. Milli geleceğimizin zillete değil, zafere müstahak olduğunu da tescillenmiştir.Dünya birleşmiş ve karşımıza geçmiş. Ancak Türk milletine söylememiştir. Küresel lobiler. Kulisler çıkarcılar, eyyamcılar, entrika acılar, provokatörler, kirli örgütler, sermaye çevreleri, tefeciler, bankerler.ABD’sinden Avrupa Birliği'ne kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş. Fakat Çanakkale ruhunu, milli mücadele duruşunu, cumhurun haysiyetle perçinlenmiş ufkunu ulaşamamışlardır.

MİLLET İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI

Bilhassa 14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye 41 koldan ablukaya alınmış. Milli iradenin kundaklanması amacıyla her türlü iç ve dış mahreçli operasyonla küstahça ilerletip icra edilmiştir bu kapsamda. Sosyal medya teröristlerinin ahlaksız islahatlar, Ekonomik tetikçilerin azgın tehditleri. Küresel medyanın zehirli emelleri.Emperyalizmin karanlık senaryoları egemen güçlerin zelil tezgahları, kanlı terör örgütlerinin hain, eylem ve telkinleri Türkiye aleyhine çalışan etki ajanlarının alçak faaliyetleri satılmış, anket şirketlerinin sahtekar servisleri.İşbirlikçi, köşe yazarlarının bitmek tükenmez bilmeyen rezillikleri. Çürük, yorumcuların ve sahte uzmanların körük eklenmiş ezberleri. Manşetinden nifak damlayan bazı gazetelerin anormal dezenformasyon onları. Ekranlarından zift gibi kara propaganda açılan bir kısım televizyon kanalının tertipleri son tahlilde Türkiye'ye karşı beşinci kol faaliyetinin aratmayacak şekilde siyaset yapan zilleti İttifakı'nın sivri ve spekülatif teklifleri milletimizin gözü önünde. Vicdan ve insaf ölçülerini çiğneme çiğnemeye sahnelenmiştir.

"ERDOĞAN'I YÜREKTEN VE SAMİMİYETLE KUTLUYORUM"

Türk milleti 14 Mayıs ile 28 Mayıs'ta tarihi ve hür iradesini hiçbir mihrakların zincir bulamayacağını göstermiştir. Bu tablo gurur verici bir demokratik asaletin. Tarih boyunca yüksek mücadelelerle elde edilmiş tam bağımsızlık onurunun ikamesi olmayan kazanımı olarak tarihe geçmiştir.28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde küresel kuşatma yarılmış. Türkiye kutup yıldızını andıran, aydınlığını korumuştur. Bundan sonra gelecek Türk aşığıdır. Geleceğin gücü Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl dönümü başlanmıştır. Türk ve Türkiye yüzyılı hedefine ilk adım olan doğru adımla doğru adamla cumhurun bizatihi varlığıyla kudretli biçimde atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten ve samimiyetle kutluyorum. Allah bahtını ve yolunu açık etsin diyorum.

Ayrıca hiçbir tahrik ve aldatıcı propagandaları aldırmayarak dönek ve devşirilmiş siyaset cambazları nın ellerinin tersiyle iten.Türkiye'yi ve cumhurun istikrar, istiklal ve istikbal hedeflerini ön şartsız savunan ve sahiplenen vatan ve millet sevdalısı aziz dava arkadaşlarıma.Cumhur İttifakı'nın ortak paydasında buluşan bütün partilere ve bu partilere gönül vermiş kardeşlerimize duasıyla ve iradesiyle Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı destekleyen aziz milletimin her güzel insanına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA BİR HERHANGİ BİR GÖRÜŞME BUGÜN GERÇEKLEŞMEMİŞTİR."

SORU: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştünüz mü?

Cumhurbaşkanımızla bir herhangi bir görüşme bugün gerçekleşmemiştir. Ancak zannediyorum. Ankara'ya dönüşlerinde. Tertiplenen toplantıya da davet etmişlerdir. O toplantıya da katılacağım inşallah.