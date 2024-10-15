Bahçeli'den yeni 'Çözüm Süreci' için 3 şart: "Elimi devlet için uzattım..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşması ile ilgili de konuşan Bahçeli, “DEM Parti'nin aklını başına almalıdır. DEM Parti uzattığım eli sabote etmemeli” dedi.

“Bu elin yanlış yorumlanmasını asla affetmem” diyen Bahçeli, “Uzattığım el, hesapsız bir eldir. Samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım elden farklı sonuçlar çıkartanlar elbette yanılgının pençesine düşmüşlerdir. Elimi devlet ve millet için uzattığımı herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Biz elimizi bir süreç için değil kardeşlik ve kaderdaşlık için uzatırız” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM SÜRECİ TARTIŞMALARI

Siyasetteki "Çözüm Süreci' tartışmalarına dair tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi: "Devletin terör örgütüyle masaya oturmasını kimse beklemesin aklından bile geçirmesin. Hodri meydan. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz. Sonuna kadar kıran kırana mücadele eder. PKK'nın önünde 3 seçenek vardır. 1 - Terör eylemlerine derhal son vermek, 2- Silahlarıyla dağdan inip teslim olmak, 3 -Türk adaletinin verdiği hükme bağlı olarak cezalarını çekmek olacak”

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

İsrail bir terör örgütüne dönüştü. BM korkaktır, kahredici bir sessizliğe gömülmüştür. İsrail Maaliye bakanı, büyük İsrail hayalini anlatırken hedef ülkeleri tek tek sıralamıştır. BM derhal kuvvet kullanmalı, suçlular adalet önünde cezalandırılmalı. İsrail'in savaşı bölgeye yayma hayali Türkiye aleyhine ciddi bir güvenlik tehdidir.

CHP yönetiminin gelişmeler karşısında ilgisiz siyaseti gerçekten endişe verici boyutlardadır. Kaçak güreşmesi ayıplı bir siyasetin ucuz numaralarından başka değildir.

Normalleşme için çığırtkanlıklarına samimi bir hatırlatma yapmalarını zamanı gelmiştir. MHP ile demokratik sol partinin koalisyonda buluşması.

Özgür Bey'in açıklamaları ucuz olmasının yanında savrukluktur.

İsrail'in sırtını dayadığı ülkeler terörizmin ana sponsorudur. CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. Huylu huyundan vazgeçmez ama biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz.

"İSRAİL'E KARŞI ORTAK DİRENİŞ HATTI KURULMALI"

BM derhal kuvvet kullanmalı. İsrail'e karşı ortak direniş hattı kurulmalıdır.

Lübnan'da bulunan vatandaşlarımız zamanında tahliyesi milletimizi teselli eden bir gelişmedir. MHP, hem içimizde hem de dışımızda barış havasının egemen olmasını iliklerine kadar arzulamaktadır. Çatışmanın sonu yoktur. 1967 sınırları temelinde bağımsız başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Siyaset, etrafı kordonla çevrilmiş ring alanı, siyasetçilerde boksör değildir.

Mesele biz olmanın emsalsiz sırrına erişmektir. Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem milletim sonra partim ve ben anlayışı bizim partimizin anlayışıdır. Omurgasız vücut cesetten ibarettir.

NUMAN KURULMUŞ'A TEPKİ

Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir, muazzam bir halk hareketidir. Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsak bakalım devlet millettir, millet devlettir. İkisini birbirinden ayırmak fahiş bir yanlıştır. Geçen hafta dile getirdiğim üzere coğrafyamız tartışılırsa milletimiz, milletimiz tartışılırsa devletimiz, devletimiz tartışılırsa bayrağımız ortadan kalkacaktır.