Devlet Bahçeli ile DEM Partili vekiller tokalaştı. TBMM'de dikkat çeken anlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık aradan sonra yasama çalışmalarına başladı.

Açılış töreninde, sert konuşmalarla birbirlerini eleştiri yağmuruna tutan siyasi partiler karşılaşmaları dikkat çekti.

Bu partilerin başında gelen iki parti ise MHP ve DEM Parti'ydi. Aralarındaki tartışmaya rağmen İki parti arasında ilgi çeken bir görüntü yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Partili vekiller ile tokalaştığı anlar görüntülendi.

KİMLER TOKALAŞTI?

Açılış oturumundan sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Efkan Ala ve Abdulhamit Gül DEM Parti sıralarına gelerek, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da olduğu milletvekilleriyle el sıkıştı.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmada DEM Parti'nin kapanması gerektiğini söylemişti.

Bahçeli yaptığı konuşmada, “Aziz Atatürk ile Cumhurbaşkanımıza kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanan bölücü alçaklar bu milletin evladı, Türkiye Cumhuriyeti’nin de mensubu olamazlar” dedi.

DEM Parti hakkında kapatma davası açılmasını isteyen Bahçeli, “DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli yaptığı konuşmanın ardından belirli bir süre sonra DEM Parti üzerinden CHP'yi de hedef almıştı. Bahçeli, yaptığı konuşmada, "DEM'lenmiş CHP, terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. CHP, bölücü terör örgütünün kafesindedir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Bahçeli, DEM Parti Milletvekiline verilen maaşların kesilmesini gerektiğini de söylemişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilsin" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin DEM Parti hakkında yaptığı eleştirilerin ardından TBMM'de DEM Partili vekillerle tokalaşması kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.