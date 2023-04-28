Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı

Editör: Gülsüm Acıyan

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022’de Ankara’da sokak ortasında öldürülmesinin üzerinden aylar geçti. Fakat Sinan Ateş cinayeti hala aydınlatılmadı.

Sosyal medyada, Manisa’da Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na asılan bir pankart gündem olurken, pankarttaki yazı dikkat çekti.

Söz konusu pankartta, "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" ifadeleri yer aldı.

İşte o pankart:

NE OLMUŞTU?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

Suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı.

Demirbaş’ın o evde yakalanmasına ilişkin polislerin tuttuğu tutanak ortadan ''kaybolunca'' tutanak, savcılığın soruşturma dosyasına girmedi. Bu nedenle savcılık Kılavuz hakkında herhangi bir işlem yapamadı. Ardından 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz tekrar aday listesine girdi. Ancak Kılavuz’un Mersin’de seçilme ihtimali olmayan dördüncü sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti.