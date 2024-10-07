Devlet Bahçeli tokalaştığına pişman olacak! DEM Parti'den o ana ilginç yorum

MHP lideri Devlet Bahçeli, uzun zamandan bu yana kapatılmasını talep ettiği ve PKK’nın meclisteki siyasi uzantısı konumunda olduğunu ifade ettiği DEM Parti (eski adı ile HDP) ile meclisin açılış gününde tokalaştı.

DEM Parti grubuna giden Devlet Bahçeli partinin eş başkanları ile tokalaşıp ayaküstü sohbette bulundu. Bahçeli’nin kimse tarafından beklenmeyen hamlesinin ardından neden bu adımı attığı merak edildi. Bahçeli ise bu adımının sebebinin Cumhurbaşkanının konuşması olduğunu söyleyerek “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

DEM’DEN O ANA DAİR AÇIKLAMA

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile gündeme dair bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda Bahçeli’nin tokalaşması konusu da konuşuldu.

Koçyiğit, Bahçeli’nin tesadüfen gelmediğini ifade etti:

“Devlet Bahçeli'nin öylesine, tesadüfen geldiğini düşünmek ya hiç siyaseti bilmemek olur ya da çok saflık olur. Ben de kesinlikle ‘öylesine’ bir geliş olmadığını düşünenlerdenim. Bilerek, isteyerek sıralarımıza geldi ve eş genel başkanımızla, bizlerle tokalaştı.”

“ÇÖZÜM SÜRECİ ERKENCİ YORUM OLUR”

Koçyiğit açıklamasının devamında sadece tokalaşma ile barış vurgusunun yeterli olmayacağını ve bu adımdan bir çözüm süreci çıkmayacağını şu sözler ile açıkladı:

“Ama sadece burayla sınırlı kalan bir barış vurgusunun da ilerletici olmadığını, bu vurgudan bir çözüm süreci çıkmayacağının da altını çizmek gerekiyor. Tek başına bir tokalaşmadan ya da barış vurgusundan bir yeni dönem başlangıcı, bir çözüm okuması yapmak çok erkenci bir yorum olur. Pratik adımlarla desteklenirse, devamı gelirse, toplam bir şeye dönüşebilir.”