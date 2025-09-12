Devlet Bahçeli’den olay açıklama: Beraatleri sağlanmalı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Devlet Bahçeli’den olay açıklama: Beraatleri sağlanmalı

CHP'nin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları hakkındaki soruşturmalara değinen Bahçeli, Ekim ayı içinde iddianamelerin hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık'ın sorularını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yanıtladı. Bahçeli, İmamoğlu ve diğer belediye başkanları hakkındaki soruşturmalarla ilgili olarak, Ekim ayı içinde iddianamelerin hazırlanması, kamuoyu ile paylaşılması ve davaların kısa sürede sonuçlanması gerektiğinin altını çizdi.

"HAKLILAR İSE BERAATLERİ SAĞLANMALI"

Bahçeli, "Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır. Bunu da yapabilecek çok değerli yargı mensubu var, bunlara da güvenmeliyiz." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖREVİNE DEVAMINDAN YANAYIM"

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2028 yılına kadar tam destek vereceklerinin altını çizdi. Bahçeli, "İleride şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028'de de devam etmeli. Eğer tekrar bir cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü zaman MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

"BANA KALSA YARIM SAATİN İÇİNDE SOSYAL MEDYANIN HEPSİNİ KAPATIRIM"

Sosyal medyanın aile yapısı, toplumsal barış ve yeni nesillerin yetişmesi açısından riskler taşıdığını savunan Bahçeli, "Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım" şeklinde çözüm önerisi sundu.

MHP'li isim istifa etti! 'Yasak aşk ve şantaj' iddiaları varMHP'li isim istifa etti! 'Yasak aşk ve şantaj' iddiaları var

Son Haberler
Bağırsakları rahatlatıp makine gibi çalıştırıyor! Yoğurttan 10 kat faydalı
Bağırsakları rahatlatıp makine gibi çalıştırıyor! Yoğurttan 10 kat faydalı
Peynirden çikolataya yine yok yok! Bakanlık ünlü markaları tek tek ifşa etti
Peynirden çikolataya yine yok yok! Bakanlık ünlü markaları tek tek ifşa etti
Mahsun Kırmızıgül ateş püskürdü! 'Cenazeme gelmeyin' diyerek vasiyetini açıkladı
Mahsun Kırmızıgül ateş püskürdü! 'Cenazeme gelmeyin' diyerek vasiyetini açıkladı
Nefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşı
Nefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşı
Borsa güne düşüşle başladı! (12 Eylül 2025)
Borsa güne düşüşle başladı! (12 Eylül 2025)