Devlet Bahçeli’den olay açıklama: Beraatleri sağlanmalı

Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık'ın sorularını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yanıtladı. Bahçeli, İmamoğlu ve diğer belediye başkanları hakkındaki soruşturmalarla ilgili olarak, Ekim ayı içinde iddianamelerin hazırlanması, kamuoyu ile paylaşılması ve davaların kısa sürede sonuçlanması gerektiğinin altını çizdi.

"HAKLILAR İSE BERAATLERİ SAĞLANMALI"

Bahçeli, "Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır. Bunu da yapabilecek çok değerli yargı mensubu var, bunlara da güvenmeliyiz." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖREVİNE DEVAMINDAN YANAYIM"

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2028 yılına kadar tam destek vereceklerinin altını çizdi. Bahçeli, "İleride şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028'de de devam etmeli. Eğer tekrar bir cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü zaman MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

"BANA KALSA YARIM SAATİN İÇİNDE SOSYAL MEDYANIN HEPSİNİ KAPATIRIM"

Sosyal medyanın aile yapısı, toplumsal barış ve yeni nesillerin yetişmesi açısından riskler taşıdığını savunan Bahçeli, "Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım" şeklinde çözüm önerisi sundu.

