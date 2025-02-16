Devlet Bahçeli'den TÜSİAD'a zehir zemberek sözler

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın Genel Kurul'da söyledikleri sözler Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Kayyım politikasını ve hukuk sisteminin demokrasiye aykırı kullanılmasını eleştiren TÜSİAD'a iktidar kanadından tepki gelmeye devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD'ın açıklaması ile ilgili sert konuştu.

"TÜSİAD MUHALEFET CENAHINI KONSOLİDE ETME ARAYIŞINDADIR"

Yapılan açıklamanın "art niyetli" olduğunu belirten Bahçeli, "TÜSİAD iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletinin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir. TÜSİAD muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır" dedi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a seslenen Bahçeli, "TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir" ifadelerini kullandı.