Devlet Bahçeli’nin halefi olarak görülüyordu… MHP ve AKP’yi yerden yere vurdu!

Bir zamanlar Bahçeli’nin en yakınındaki isim Mehmet Şandır, “AKP’nin Yeni Türkiye’si” başlıklı yazısında iktidara ve MHP’ye sert sözlerle yüklendi. Şandır, “22 yılını tamamlayan iktidarın düne bakarak bugünü anlatması ve yarınlar için umut vermesi bir algı oyunudur” dedi. Bahçeli’nin “demokrat maskeli darbe sevenler aklını başına almalıdır” sözlerine Şandır, “Siz, darbe kokusu alıyor musunuz? Son bir haftada tam bir “Cadı Avı” başlatıldı” yorumunda bulundu.

ŞANDIR: AKP BUNU HEP YAPTI

MHP’nin eski Genel Başkanı Mehmet Şandır, Gazete Pencere’deki köşe yazısında AKP ve MHP’yi yerden yere vurdu. “AKP’nin Yeni Türkiye’si” başlıklı yazıda, siyasette son yaşanan soruşturmalar ve tutuklamalara ilişkin, “BENCE; yeniden korku tüneline sürükleniyoruz… “Eski Türkiye” üzerinden yeni Türkiye’yi anlatmak bir AKP klasiğidir. 22 yılını tamamlayan iktidarın düne bakarak bugünü anlatması ve yarınlar için umut vermesi bir algı oyunudur, soyut güzellemelerle somut olanı gizleme kurnazlığıdır. AKP bunu hep yaptı; özellikle seçim öncesinde toplumun korkularını depreştirmek ve “daha kötü olursunuz” tehdidi için acımasızca kullandı ve de bundan sonuç aldı...” dedi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI İLE TEPKİ GÖSTERDİ

Şandır, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “bugün yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan malum çevreler, eski Türkiye'nin hayalini kurmakta, eski Türkiye'nin kendilerine sağladığı imtiyazları korumaya çalışmaktadır. Hukukun dışında oluşturulan ayrıcalıklı alanda siyaset yapmak, gazetecilik yapmak, bu alanda istedikleri gibi at oynatmak istiyorlar." sözlerine muhalefeti suçladığını belirtti.

Ayrıca Bahçeli’nin teğmenlere ilişkin muhalefetten gelen tepkilere, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevi ve tarihi dokusuna dış bağlantılı operasyon yapanlar, karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe sevenler aklını başına almalıdır” sözüne de değinen Şandır, “Siz, darbe kokusu alıyor musunuz? Son bir haftada tam bir “Cadı Avı” başlatıldı. Haklarında bir sebeple soruşturma açılıp gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin, sanatçıların, yazarların, muhalif siyasetçilerin isimlerini ve sayısını unuttuk...” dedi.

MEHMET ŞANDIR KİMDİR?

Mehmet Şandır, 1947'de Kantara'da dünyaya geldi. Orman Yüksek Mühendisi; İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ni tamamladı.

Orman Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nda Kontroller Kurulu Başkanı olarak görevi yürüttü. Suriye Bayır Bucak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı, Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Türkmenistan Dostluk Derneği Kuruculuğu ve 2. Başkanlığı görevlerinde de yer aldı.

Bir zamanlar Bahçeli’nin en yakınındaki isimlerden biri olan Şandır, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştı. 21. Dönemde Hatay, 23. Dönemde de Mersin milletvekili seçilerek MHP’den meclise girmişti. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayında MYK Üyesi seçilmişti.

Şandır, evli ve 3 çocuk babasıdır.