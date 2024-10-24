Devlet Bahçeli’nin ismi siliniyor. Belediyeden konuyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin son grup toplantısında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın hapis cezasını 'tecrit' olarak tanımlayıp bunun da kalkması halinde TBMM'de silah bırakma çağrısında bulunmasını talep etti.

Bahçeli'nin konuşması her kesimden insanı şoka uğratırken Manisa'nın Salihli ilçesinden dikkat çeken bir olay yaşandı.

Vatandaşlar, "Devlet Bahçeli Kent Meydanı"nın isminin değişmesi için Salihli Belediyesi'ne dilekçe verdi. Birgün'de yer alan habere göre, Salihli Belediyesi açıklamada, şunlar dile getirdi:

"BELEDİYEMİZ HALKIN SESİNİ KULAK VEREREK..."

"Halkımızdan gelen yoğun tepkiler ve talepler doğrultusunda, Devlet Bahçeli'nin adının kent meydanından kaldırılması için belediyemize yapılan dilekçeler, demokratik bir toplumun en önemli hakkı olan ifade özgürlüğünün ve adalet arayışının bir göstergesidir. Belediyemiz, halkımızın sesine kulak vererek bu talepleri dikkatle incelemekte ve değerlendirmektedir. Toplumumuzun bir arada, huzur ve barış içinde yaşaması için tüm kararlarımızı ortak akıl çerçevesinde alacağımızı ve halkımızın hassasiyetlerini gözetmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Hiçbir terör örgütü lideri, milletimizin iradesi ve değerleri karşısında meşru bir söz hakkı bulamaz. Unutulmamalıdır ki, şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklarda, halkımızın birlik ve beraberliğini tehdit eden her türlü unsur karşısında, belediyemiz halkın yanında durmaya ve milli hassasiyetleri savunmaya devam edecektir. Bizler, milletimizin onuru ve huzuru için sorumluluklarımızın farkında olup, gereken tüm adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarıyla ilgili Türkiye gündemini sarsan açıklamalarda bulunmuştu.

Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız” ifadelerini kullandı.