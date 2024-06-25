Devlet Bahçeli'nin neden oturarak konuştuğu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli'nin neden oturarak konuştuğu ortaya çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında oturarak konuşma yaptı. Bahçeli'nin tansiyon rahatsızlığı nedeni ile oturarak konuştuğu iddia edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin haftalık grup toplantısında oturarak konuşma yaptı. Bahçeli’nin neden oturarak konuşma yaptığı merak konusu oldu. Sosyal medyada iddia edilen ve MHP’li kaynaklara dayandırılan ilk iddialara göre Bahçeli’nin tansiyon rahatsızlığı nedeni ile bu haftaki grup toplantısının oturarak yaptığı söylendi.

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Normalde saat 10.30’da yapılması planlanan grup toplantısının geç başladığı, Bahçeli’nin gecikmesinden dolayı Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’in Bahçeli’nin meclisteki makamına geçtiği gazeteci Altan Sancar tarafından iddia edildi.

GRUP TOPLANTISINA GECİKTİĞİ ANLAR

MHP lideri Bahçeli'nin tansiyon rahatsızlığı nedeni ile grup toplantısına geciktiği anlar basın mensupları tarafından böyle kayıt altına alındı.

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