Devlet Bahçeli’nin sol versiyonu yeni açılımla ortaya çıktı! Süreç turnusol gibi…

Kendi Youtube kanalında konuyu değerlendirirken aynı şeyin Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek için de geçerli olduğunu belirten Sabahattin Önkibar şu çarpıcı yorumda bulundu:

Vatansever bildiğim, vatansever dediğim Perinçek bu olaydaki tavrıyla beni hayal kırıklığına uğrattı.

Zira söz konusu proje Amerika'nın. Öyleyken 50 yılın Amerika düşmanı Perinçek şimdi Amerika'yla ele. Aynı Perinçek yine uzun zamandır PKK karşıtı iken şimdi onunla beraber.

Keza Türk, Kürt, Arap milletleri diyen Tayyip Erdoğan'la da kol kola. İyi de bu savrulma milli üniter laik Atatürk Cumhuriyeti'nden rövanş almak isteyenlerin yanında saf tutmak olmuyor mu?

"BU MUDUR CUMHURİYETÇİ OLMAK?"

Yüzde yüz öyleyse Doğu Perinçek nasıl oluyor da Atatürkçülerin yerine Vahdettincilerin yanında yer alıyor?

Bu mudur Kemalist olmak?

Bu mudur cumhuriyetçi olmak?

Bu mudur devrimci olmak?

"GÖREVLİ MİDİR?"

Perinçek bunu yaparken inandırıcı bir gerekçe de sunamadı. Tez ortaya koyamadı…

Bu durumda Doğu Bey aparat mıdır?

Görevli midir?

Ya da AKP döneminde diplomat yapılan çocuğunun ikbali adına korkup teslim mi oldu? soruları meşrudur.

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Öyle ya; ne demektir yarım asırdır sövülen Amerika projesini bugün alkışlamak?

Ne demektir bir kalemde Atatürk'ten ve milli üniter devletinden vazgeçip ümmetçiliğe yeşil ışık yakmak?

Perinçek donanımında olan biri yaşananların tiyatro olduğunu elbette bilir, elbette görür. Buna rağmen destek veriyorsa Perinçek eşittir Devlet Bahçeli'nin sol versiyonu anlamına gelmez mi?