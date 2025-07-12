Sabahattin Önkibar'dan çarpıcı analiz: Apo’ya göre Bahçeli 100 yılın devlet adamı

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Abdullah Öcalan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki yorumlarını değerlendirerek açıklamalarda bulundu. Önkibar, Öcalan’ın yakın zamanda kendisini ziyaret eden DEM Parti heyetine, Bahçeli’yi Atatürk’ten sonra gelen “100 yılın devlet adamı” olarak tanımladığını ve bu övgünün karşılıksız olmadığını iddia etti.

Sabahattin Önkibar şöyle konuştu:

Türkiye'ye Atatürk'ten sonra 100 yıldır tek bir devlet adamı geldi. O da Sayın Bahçeli'dir. Bu söz kanlı katil Abdullah Öcalan'a ait ve kısa süre önce kendini ziyaret eden DEM Partililere söylendi. Aynı Apo yine Devlet Bahçeli süreci kendi partisini karşısına alarak yürüttüğünü ifade etti. Katil Apo'daki Bahçeli aşkı karşılıksız değil. Devlet Bahçeli de Öcalan'a şiir gönderdi. 25 yıl önce 50.000 kişinin ölümünden sorumlu olan Katil Öcalan'ı idamdan kurtaran da Devlet Bahçeli'dir. Abdullah Öcalan bugün artık tırnak içinde önder, Türkiye'nin yeni anayasa yapıcısı ve de yeni siyaset belirleyicisidir.

Abdullah Öcalan bir konuda haklı. O ne derseniz Devlet Bahçeli hakikaten Türk siyaseti ve devletine 100 yılda monte edilen biri ki yaptıkları ortada. Sadece Türkiye'nin milli direnci olan Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkücüleri bitirdi. Sadece yeni bir milli kimlik tanımı yapılmalı deyip Türklüğü çöpe atmadı. Aynı zamanda milli üniter Atatürk Cumhuriyeti'nin tasfiyesine de öncülük ediyor. Zaten öyle olduğu için yani 100 yıllık rövanşın alınmasına öncülük ettiği için Abdullah Öcalan onu Atatürk'ten sonra gelen en büyük lider olarak ilan ediyor.