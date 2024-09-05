Devlet Bahçeli’ye kim geri adım attırdı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin kılıçlı yemini tartışılmaya devam ediyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Teğmenlere hakaret edilmesi kabul edilemez” şeklinde açıklama yapmış, yeni mezun teğmenlere sahip çıkmıştı.

Aynı şekilde ittifak ortağı temsilcilerinden MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve partinin yayın organları Bengütürk TV ile Türkgün Gazetesi genç teğmenlere destek mesajları paylaşmıştı.

Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yardımcısının aksine bir açıklama yaparak, “Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir?” ifadelerini kullanmıştı.

MHP’deki ‘teğmen krizi’nin arka planını Gazeteci Aytunç Erkin, Sözcü'deki bugünkü köşesinde kaleme aldı:

DEVLET BAHÇELİ’YE ÖZEL BİLGİ VERİLDİ

İlk gün MHP’li yetkililerin, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’yla görüştüğü ve Afyoncu’nun “Organize bir hareket değil” bilgisi verdiği; bu bilgi üzerine de MHP’nin tutum aldığı iddia edildi. Ancak... Daha sonra genel merkeze iletilen bazı bilgiler üzerine Bahçeli’nin “tutum değişikliğine” gittiği öne sürüldü. Beştepe kaynakları da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasına işaret etti.

“TOPLUMU RAHATSIZ EDECEK EYLEMLERDEN KAÇINMAK LAZIM”

“Toplum kesimlerini, milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım” ifadesini kullanan Tunç, söz konusu görüntülerin birçok toplum kesiminde rahatsızlık oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Bunun disiplin hükümleri bakımından neye tekabül eder tüm bunların değerlendirilmesini yapacak olan ilgili kurumdur. Yanlış yorumlanacak, kamuoyunu rahatsız edecek birtakım davranışlara fırsat vermemek lazım. Bu anlamda özellikle daha hassas olunması gereken bir yer orası. Milletimizi rahatsız edecek eylem, davranış ve tutumdan kaçınmak lazım. Asıl yemin, kanunen yapılan yemindir. Dolayısıyla bizim o yöndeki görüşümüz; eğer kanuna aykırı bir durum varsa ilgili merciler zaten onun çalışmasını yapar.”

GÜLER İLE AFYONCU’NUN YAPACAĞI AÇIKLAMALAR ÖNEMLİ

Bakan Tunç’un işaret ettiği ilgili kurum Milli Savunma Bakanlığı. Bakan Yaşar Güler’den şu ana kadar açıklama gelmedi. Bir not da şu: İktidar cenahı; teğmenlerin niyeti iyi de olsa edilen yeminin askeri disipline uymayan bir davranış olarak kabul edilmesi gerektiğini savunuyor. Bu noktada işaret ettiği noktaya dikkat çekiyorlar ve “Genç teğmenlerin iyi niyetini istismar eden çevreler varsa onların da üzerine gitmek gerekir” fikrindeler. Bu noktada iki isim ön planda: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu. Bu iki ismin yapacağı açıklamalar önemli.