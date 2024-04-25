Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı. Prof. Cevdet Bozkuş mektubunda neler yazdığını açıkladı

1976’dan beri bu ülkeye hizmet eden bir akademisyen olarak çok sevdiğim ülkem adına size sesleniyorum.

Ülkem iyi yönetilmiyor.

Ülkesinin gelişmesine ve kalkınmasına destek olacak projeleri olan tecrübeli ve birikimli meslek adamları kenardan bu kötü gidişi izliyor ve bundan büyük bir üzüntü duyuyorlar.

Bu ülke bunu hak etmiyor.

Bu güzel ülkem, bu onurlu millet cumhuriyet tarihinin en kötü yıllarını yaşıyor. Bunun tek sorumlusu bugünkü iktidardır. Erdoğan bu sorumluluğu kabul ediyor.

Siz daha önce partinizin grup toplantılarında ve mitinglerde Erdoğan hakkında söylediklerinden bazı cümleler;

- Tek adam diktatörlüğü ve taçsız sultanlık peşinde koşmaktadır.

- Erdoğan’dan cumhurbaşkanı olmaz

Daha başka sözlerinizde vardı ancak o cümleleri burada yazmayacağım. Evet sizin de dediğiniz gibi hayali olan tek adam sistemini kurdu ve ülkeyi bu hale geldi.

Şimdi ise Erdoğan için “Türk milletini yalnız bırakamazsınız. Ayrılamazsın, bırakamazsın, Türkiye Yüzyılına beraber yürüyeceğiz. Yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz” cümlesini kuruyorsunuz.

Ben hep düşündüm. Kendime ve herkese çok sordum. Bu değişikliği bir türlü anlayamadım. Bunu anlayanda yok. Bildiğim tek şey var Bahçeli daha önce düşündüklerinin doğru olduğudur.

Sayın Bahçeli ülkem gerçekten çok kötü durumda;

- Ekonomi hiç iyi değil. Enflasyonda Avrupa’da 1., dünyada 4. durumdayız.

- Milletin büyük çoğunluğu fakirleşmiş ve geçinemiyor.

- İşsizlik had safhada

- Yolsuzluklar yaygınlaşmış, ihaleler adrese teslim yapılmakta.

- Zenginleşen partililer.

- Görmemişlik ve şatafat hatsafhada.

Devlet kurumları en kötü yıllarını yaşıyor. Kurumlar liyakatsiz ve beceriksiz birileri tarafından yönetiliyor.

Örneğin benimde halen çalıştığım üniversiteler;

Asli görevi olan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet den uzaklaşmış

Kanun ve yönetmeliğe aykırı ilanlarla hak etmeyenlerin alındığı,

Göreve gelmeden maaş alanlar,

İşyeri açmış ara sıra uğrayanlar.

Daha neler neler... Bunları Kafkas Üniversitesi'nde çalışan partinize yakın olan hocalara bir sorun.

Sayın Bahçeli kesinlikle bundan rahatsız olduğunuzu tahmin ediyorum. Partililerinizin çoğunluğu bundan rahatsız. Bu rahatsızlık gün geçtikçe artıyor. Ancak bunu size söyleyemediklerini tahmin ediyorum. Ama ülkem zaman kaybediyor.

Bu ülkenin ileri gitmesi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolla mümkündür. Atatürk’ü sevmeyenlerin bu ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur. Olmadığını da gördük.

Gelin tarihi bir karar alın ve bu yanlışa dur deyin. Size bu yakışır.

Sizinle paylaşacağım daha çok şey var. Davet etmeniz halinde seve seve gelirim. Çünkü bu ülkeyi çok seviyorum.