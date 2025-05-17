Devlet Bahçeli'yi bile güldüren soru! 35 yıllık politikacının verdiği yanıt olay oldu...

Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında paylaştığı bir anıda eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, Mehmet Ali Birand’dan gelen “hem başbakanlık hem Cumhurbaşkanlığı yapmış bir insanın görev süresi dolunca hayatının geriye kalan kısmında ne yapar” sorusuna “Merak etme ben kendime iş bulurum.” cevabı vermesinin salonda kahkahalarla karşılandığını aktardı. Özkök salonda o dönem Başbakan yardımcısı olan Devlet Bahçeli’nin ender gördüğümüz gülen görüntülerinden biri olduğunu söyledi.

DEMİREL VE BİRAND ANISI

12 Ekim 1999 yılında Conrad Oteli’nde Türk medya tarihinde tarihi bir dönem olarak bilinen CNN Türk’ün ilk yayın hayatında Biri dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile dönemin büyük gazetecisi Mehmet Ali Birand röportajını ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında paylaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI YAPMIŞ BİR İNSANIN GÖREV SÜRESİ DOLUNCA NE YAPAR?

Röportajda dikkat çeken bir soruyu paylaşan Özkök, Birand’ın Demirel’e “devletin son 35 yıllık hayatında söz sahibi olmuş, hem başbakanlık hem Cumhurbaşkanlığı yapmış bir insanın görev süresi dolunca hayatının geriye kalan kısmında ne yapar” sorusunu yönelttiğini aktardı. Demirel ise Birand’a “Merak etme ben kendime iş bulurum” cevabını verdi. Programın bu sözlerle bittiğini söyleyen Özkök, salonda kahkahalar ve alkışlar patladığını yazdı.

EN ÇOK ALKIŞLAYAN VE GÜLEN İSİMLER ARASINDA BAHÇELİ DE VAR

En çok alkışlayan ve gülenler arasında en ön sırada oturan üç başbakan yardımcısı olduğunu söyleyen Özkök, “Devlet Bahçeli’nin ender gördüğümüz gülen görüntülerinden biriydi bu. Dönemin üç başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz ve Hüsamettin Özkan. Süleyman Demirel bu konuşmayı yaptığında 75 yaşındaydı. Öldüğünde 91 yaşındaydı. Yani Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra 16 yıl kendine yapacak iş bulmuştu” dedi.

BAHÇELİ 38 YILDIR SİYASETTE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise şu anda 77 yaşında olduğu biliniyor. Bahçeli’nin kadrajlara görüldüğü görüntüde, 51 yaşındaydı. Bahçeli’nin şu anda Demirel’in siyaseti bıraktığı 75 yaşından 2 yıl daha fazla yaşta bulunuyor. Bahçeli ise 38 yıldır siyaset içerinde aktif olarak bulunuyor.