Devlet çiftçiye vermesi gereken desteğin 3’te 1’ini bile vermedi. CHP’li Gürer gündeme getirdi: Faizle dönen ülke olduk

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçiye destek yerine kredi verilerek borçlandırılmasına isyan etti.

“ÇİFTÇİYE KREDİ DEĞİL DESTEK LAZIM”

Gürer, “Cumhurbaşkanı müjde diye kredileri peşi sıra açıkladı. Çiftçi ve esnaflarımıza kredi vereceğiz diyor. Kredi borçlanma demek. Ama bunun yanında cumhurbaşkanı karşı olduğu faizden de vazgeçmeyip kredilerde de faiz uygulanacağını duyuruyor. Ülkemizde var olan tarım kanununa göre, 2023 yılında çiftçiye verilmesi gereken destek 186 milyar lira oysa bütçede ayrılan destek 54 milyar lira. Çiftçiye kredi değil destek lazım” dedi.

“BU ÜLKEDE KREDİ MÜJDE DİYE AÇIKLANIYOR”

Çiftçilerin bankalara olan borcunun 300 milyar lirayı geçtiğini belirten Gürer, “Esnaf, çiftçi krediyle dönüyor. Esas olan can suyu faizsiz kredi verebilmek, hibe destekleri sağlamak. Bu bağlamda çitçiyi, esnafı borçlandırmadan yaşamın içinde tutabilmek önemli. Ülkemizde bankaların zamanında tahsil edemediği krediler 161 milyar TL’yi bulmuş. Vatandaşın kredi borcu 1 trilyon 120 milyar lirayı aşmış. Ülke bankalara tutuk. Bankalardan aldıkları kredilerle dönüyor. Kredi de bu ülkede müjde diye açıklanıyor. Takipteki borçlar 30 milyar lirayı geçmiş. İcra dairelerinde 23 milyonun üzerinde dosya var” dedi.