14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Devlet çiftçiye vermesi gereken desteğin 3’te 1’ini bile vermedi. CHP’li Gürer gündeme getirdi: Faizle dönen ülke olduk

Devlet çiftçiye vermesi gereken desteğin 3’te 1’ini bile vermedi. CHP’li Gürer gündeme getirdi: Faizle dönen ülke olduk

Çiftçiye verilmesi gereken desteğin 186 milyar lira olduğu ancak bütçede 54 milyar lira destek ayrıldığını belirten CHP’li Gürer, çiftçi ve esnafa faizsiz kredi verilmesi çağrısında bulunurken “Kredi desteği kadar doğrudan üretim desteği verilmelidir” dedi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 11:53
Takip Et

Devlet çiftçiye vermesi gereken desteğin 3’te 1’ini bile vermedi. CHP’li Ömer Fethi Gürer gündeme getirdi: Faizle dönen ülke olduk

Devlet çiftçiye vermesi gereken desteğin 3’te 1’ini bile vermedi. CHP’li Gürer gündeme getirdi: Faizle dönen ülke olduk
+
Aa
-

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçiye destek yerine kredi verilerek borçlandırılmasına isyan etti.

“ÇİFTÇİYE KREDİ DEĞİL DESTEK LAZIM”
Gürer, “Cumhurbaşkanı müjde diye kredileri peşi sıra açıkladı. Çiftçi ve esnaflarımıza kredi vereceğiz diyor. Kredi borçlanma demek. Ama bunun yanında cumhurbaşkanı karşı olduğu faizden de vazgeçmeyip kredilerde de faiz uygulanacağını duyuruyor. Ülkemizde var olan tarım kanununa göre, 2023 yılında çiftçiye verilmesi gereken destek 186 milyar lira oysa bütçede ayrılan destek 54 milyar lira. Çiftçiye kredi değil destek lazım” dedi.

“BU ÜLKEDE KREDİ MÜJDE DİYE AÇIKLANIYOR”
Çiftçilerin bankalara olan borcunun 300 milyar lirayı geçtiğini belirten Gürer, “Esnaf, çiftçi krediyle dönüyor. Esas olan can suyu faizsiz kredi verebilmek, hibe destekleri sağlamak. Bu bağlamda çitçiyi, esnafı borçlandırmadan yaşamın içinde tutabilmek önemli. Ülkemizde bankaların zamanında tahsil edemediği krediler 161 milyar TL’yi bulmuş. Vatandaşın kredi borcu 1 trilyon 120 milyar lirayı aşmış. Ülke bankalara tutuk. Bankalardan aldıkları kredilerle dönüyor. Kredi de bu ülkede müjde diye açıklanıyor. Takipteki borçlar 30 milyar lirayı geçmiş. İcra dairelerinde 23 milyonun üzerinde dosya var” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
14.01.2023 12:01
hep dış güçler faaiz haram yaa ondan :))))  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
1
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
2
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
3
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
4
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
7
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.