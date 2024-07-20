Devlet hastanesinde diş kaplama ücretleri ne kadar?

Diş kaplama, genellikle estetik kaygılar nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bu işlem, bazı durumlarda ağız ve diş sağlığını korumak için de uygulanabilir.

Çürük, kırık ya da yamuk dişlerin istenilen estetik görünümüne kavuşabilmesi amacıyla yapılan diş kaplama işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanabilir. Ancak SGK’nın bu işlemi karşılayabilmesi için kaplamanın diş sağlığı açısından hekim tarafından zorunlu bir ihtiyaç olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

SGK kapsamında olmayan estetik nedenlerle yapılan kaplamalar için de devlet hastanelerine başvuruda bulunabilirsiniz. Devlet hastanelerinde diş kaplama işleminin güncel ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için hastane ile iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

DİŞ KAPLAMA İŞLEMİ NASIL UYGULANIR?

Diş kaplama işlemi, hem sağlık hem de estetik amaçlarla gerçekleştirilebilen bir uygulamadır. Bu işlemden önce belirli ön hazırlıkların yapılması gereklidir. Kaplama yapılacak dişe uygun bir yer açılması, bu hazırlık aşamalarından biridir.

Diş hekiminin kaplama türüne karar vermesinin ardından, diş ölçüleri alınarak laboratuvar ortamında kişiye özel kaplamalar üretilir. Hazırlanan kaplama, dişin üzerine özenle yapıştırılır.

Diş kaplama işleminin süresi, seçilen kaplama türüne ve kaplama yapılacak diş sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu işlem, tek bir seansta tamamlanabileceği gibi, bazı durumlarda 10 gün kadar sürebilir.

DİŞ KAPLAMA UYGULAMASI KALICI MI?

Diş kaplamalarının ömrü, genellikle en çok merak edilen konulardan biridir. Kaplamanın ömrü, kişinin ağız ve diş bakımına gösterdiği özenle doğrudan ilişkilidir; bu nedenle kesin bir süre vermek zordur. Ancak, düzenli ağız ve diş bakımına dikkat eden hastaların kaplamalarının genellikle 10-15 yıl boyunca sağlam kaldığı görülmektedir.

DİŞ KAPLAMA ÇEŞİTLERİ

Diş kaplamalarının çeşitli türleri mevcuttur ve hangi türün kullanılacağı, uzman hekimin muayenesinin ardından belirlenir.

Kaplama türleri, kullanılan malzemeye göre farklılık gösterir. İşte diş kaplama çeşitleri:

-Metal Destekli Kaplama: Bu kaplama türünde dış yüzey porselenden yapılırken, iç kısımda metal bulunur. Maliyeti diğer türlere göre daha düşük olduğu için en çok tercih edilen seçeneklerden biridir.

- Zirkonyum Kaplama: Estetik kaygılar nedeniyle sıklıkla tercih edilen bu kaplama türü, beyaz diş rengini taklit eder ve metal içermez. Doğal diş görünümü sağlar.

- Lamine Kaplama: Genellikle dişte minimum madde kaybı durumunda uygulanan bu kaplama türü, koruma amaçlı kullanılır. Kaplamada, 'impartoriçe' olarak bilinen sıkıştırılmış porselen kullanılır.

- Porselen Kaplama: Dişler, kaplamanın kalınlığına uygun şekilde törpülenir. Törpülenen dişlerden alınan kalıba göre uygun kaplama hazırlanır. Bu tür kaplamalar, genellikle lokal anestezi altında yapılır.

DEVLET HASTANESİ DİŞ KAPLAMA ÜCRETLERİ 2024

Devlet hastanelerindeki diş kaplama işlemlerinin güncel ücretleri şu şekildedir:

- Yaprak Porselen Akrilik Kaplama: 1.905 TL

- Tek Döküm Kaplama: 1.950 TL

- Zirkonyum Hariç Yaprak Porselen Seramik Kaplama: 4.240 TL

- İmplant Üstüne Yaprak Porselen Seramik Kaplama: 2.725 TL

- Metal Desteksiz Tam Seramik Kaplama: 3.240 TL

- Tek Geçici Kaplama: 950 TL

- Değerli Metaller Hariç Teleskop Kaplama: 1.950 TL

- Tek Kaplama Söküm Ücreti: 715 TL

- Değerli Metal Hariç Komple Metal Kaplama: 750 TL

- Lamina Yaprak Porselen Diş Seramik Kaplama: 3.170 TL

- Zirkonyum Diş Kaplama: 1.900 TL

- Geçici Diş Akrilik Kaplama: 2.560 TL

- Değerli Metal Hariç Yaprak Porselen Kaplama: 2.475 TL