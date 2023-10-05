Devlet hastanesinde fareler cirit atıyor. Aynı hastanede skandallar zinciri sürüyor

Sık sık yaşanan şiddet olaylarıyla gündeme gelen Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu kez hijyen sorunu baş gösterdi.

Devlet hastanesinde fareler cirit atıyor. Aynı hastanede skandallar zinciri sürüyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (EAH) koridorlarında fareler görüldü.

Şiddet olaylarının sık yaşanması nedeniyle iller arası atamalarda en düşük puanlı olan, sağlık emekçilerinin tercih etmediği hastanede görev yapan çalışanlar, “Bu durum kabul edilemez” dedi.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, Ankara EAH’nin yetersiz hijyen koşullarına teslim edilmesine tepki gösterdi.

215808810-whatsapp-image-2023-07-17-at-01-14-34-8.jpegUğur, şu ifadeleri kullandı:

“Bu içler acısı durumu kabul etmemiz mümkün değil” dedi. Uğur sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin başkentinde, ülkemizin gözbebeği bir kurumumuzun içine sokulduğu bu içler acısı durumu, her şeyden önce bir sağlık çalışanı olarak kabul etmemiz mümkün değil. İnsan sağlığı gibi son derece hayati bir alanda hizmet veren hastanelerde hijyenin sağlanması oldukça önemli. İdareciler, bu görüntüler karşısında umarız gereğini yaparlar.”

"HİJYENİK ORTAM EN DOĞAL HAKTIR"

Hastanelerin, farelerin ve şiddetin kol gezdiği kurumlar haline dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini belirten Uğur, “Sağlık çalışanlarımızı güvenli ve hijyenik ortamda hizmet üretme talebi, yurttaşlarımızın da güvenli ve hijyenik ortamda sağlık hizmeti alma hakkı en doğal insan hakkıdır” diye konuştu.

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