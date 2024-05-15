Devlet hastanesinde skandal olay: Zorla yoğun bakıma girdiler

15 yıldır kronik böbrek sorunları yaşayan erkek hasta 62 yaşındaki L.K., zatürre şüphesiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan hastanın durumu kötüleşti. L.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hasta yakınları ise 'son bir kez görmek istediklerini' belirterek yoğun bakım ünitesine girmek istedi.

İçinde kadınların da bulunduğu grup, tüm uyarı ve müdahalelere rağmen yoğun bakım servisinin şifreli kapısını zorlayarak açıp içeri girdi.

'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, grubu dışarı çıkarmaya çalıştı. O esnada hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı.

Olay nedeniyle 'beyaz kod' uyarısı verildi. Hasta yakınları bir süre devam eden mücadelenin ardından güvenlik görevlileri tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı.

Gözetim altında tutulan diğer hastaların sağlığını hiçe sayan grup hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan yaşananlar, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.