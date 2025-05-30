Devlet memuru, Erdoğan’ın maaşını 5’e katladı!

Çankırı Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi’nin döner sermayeden kendisine 1.2 milyon TL maaş bağlatması sonrası görevden alınmıştı. Karabük’te yerel Nethaber’in haberine göre; Rektör Çiftçi’nin skandal maaşından sonra benzer bir maaşı da Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın aldığı belirlendi.Aylık maaşı 150 bin lira olan Prof. Kırışık’ın, ayda 1.2 milyon lirayı bulan gelirinin dökümü paylaşıldı. Milyonlarca asgari ücretlinin açlık sınırı altında bir maaş ile geçindiği ortamda bu aylık gelirleri dikkat çekti.

AYLIK GELİR DÖKÜMÜ

Kırışık’ın aldığı maaş dökümü şu şekilde;

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin döner sermayesinden her ay 200 bin lira ödenek.

Teknokent yönetiminden 200 bin lira,

Yabancı uyruklu öğrenci gelirleri ve üniversite döner sermayesinden 200 bin lira,

Demir Çelik Enstitüsü’nden 150 bin lira

ÖSYM ve AÖF gibi kuruluşlardan 50 bin lira.

CUMHURBAŞKANI MAAŞINI 5’E KATLAMIŞ

Aylık geliri maaşıyla 1 milyon liraya ulaşan ektör ayrıca yurt içi seyahatlerden günlük 1250 lira, yurt dışı seyahatlerden de günlük 250 Euro harcırah aldığı ve gezilere gittiği iddia edildi. Kırışık, Karabük Safranbolu’da çok pahalı bir villada oturduğu öne sürülürken, oturduğu villanın 60 bin liralık kirasını da üniversitenin ödediği aktarıldı. Rektör Kırışık, rektör olduktan sonra da iki tane sıfır Toyota marka araç satın alırken, Ankara’dan bir ev aldığını da kendisi söylemişti.

Rektör aldığı aylık gelir 238 bin lira maaşı olan Türkiye Cumhurbaşkanını 5’e katladı.