Devlet okulunda 'şampanyalı' kutlama yapmışlardı: Öğretmenler hakkında flaş karar

Düzenleme: Kaynak: İHA

İzmir'de bir devlet okulunda öğretmenlerin şampanyalı kutlaması sosyal medyada gündem olmuştu. Velilerin de tepki yağdırdığı o görüntüler sonrası öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında İzmir Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulundaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntünün ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Video velilerden tepki toplamıştı.

Devlet okulunda skandal! Öğretmenlerden 'şampanyalı' kutlamaDevlet okulunda skandal! Öğretmenlerden 'şampanyalı' kutlama

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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın ardından görüntüdeki 6'sı öğretmen 4'ü okul idarecisi 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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