Devlet Sanatçısı Ayla Erduran son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Devlet Sanatçısı unvanına sahip keman virtüözü Ayla Erduran için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda uzun yıllar keman virtüözü olarak yapan Ayla Erduran, 7 Ocak'ta yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi.

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AKM’DE TÖREN DÜZENLENDİ

Türkiye'yi uluslararası birçok organizasyonda başarıyla temsil eden sanatçı için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören gerçekleştirildi.

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ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Törende tarihçi İlber Ortaylı, Orkestra Şefi Rengim Gökmen, keman virtüözü Cihat Aşkın gibi isimler kürsüde Erduran'ı anlattı. Saygı duruşu ile başlayan tören anma konuşmalarının ardından İstanbul Devlet Senfonisi Orkestrası'nın Ayla Erduran için çaldığı besteler ile sonra erdi.

Tören sonrasında Erduran'ın naaşı alkışlarla, omuzlarda taşınarak cenaze namazı kılınmak üzere Taksim Camii'ne götürüldü.

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