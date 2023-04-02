DSİ, Hatay'da 1 milyon 400 bin ton moloz taşıdı

Hatay kent merkezi ve ilçelerinde, enkazın kaldırılmasına ve ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Depremin ilk gününde bu yana çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren DSİ ekipleri de Hatay'daki çalışmalara 1100 iş makinesi ve 1500 personelle destek verdi.

Enkazın kaldırılması, yaraların bir an önce sarılması için çalışmalarını yoğun sürdüren ekipler, enkazın molozlarını döküm sahasına taşıyor.

Sulama ve içme suyuna yönelik de çalışma yürüten ekipler, öncelikle Hatay'ın farklı noktalarında daha önceden açılmış fakat depremde hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelen içme suyu kuyularını onararak yeniden aktif hale getirildi.

Eş zamanlı Antakya, Reyhanlı, Kırıkhan ve İskenderun'da açılan ve gece gündüz çalışmaların devam ettiği sondaj kuyularıyla da başta çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürenler olmak üzere bölgedekilerin içme suyu ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı.

"10-15 GÜN İÇİNDE NEREDEYSE TÜM SULAMALARIMIZI AYAĞA KALDIRMIŞ OLACAĞIZ"

DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, şu ana kadar 582 binanın enkazının kaldırıldığını, bunun da 1 milyon 400 bin ton ağırlığa, 67 bin kamyon seferine tekabül ettiğini söyledi.

DSİ Genel Müdürlüğünün deprem öncesinde yeni aldığı makine parkıyla 11 ilde enkaz kaldırma çalışmalarında etkin rol oynadığını aktaran Gökçe, "Yarının bugünden daha iyi olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yarın bugünden daha güzel olacak. Devletimizin tüm kurumlarıyla buradayız. Elimizden geleni yapıyoruz, milletimizin yanındayız." dedi.

Enkaz kaldırma çalışmalarında 1 milyon 900 bin litre akaryakıt tüketildiğine değinen Gökçe, şunları kaydetti:

"Deprem hadisesi sonrası hayatın da normale dönmeye başlamasıyla bizim asli görevlerimizde ciddi çalışmalar içindeyiz. Evler gibi hasar gören yıkılan sulama tesislerimiz vardı. Bunlar için de çaba sarf ediyoruz. Hassa'da, Kırıkhan'da, Altınözü'ndeki Yarseli ve Samandağ sulamamızla ilgili çaba sarf ediyoruz. Çok ciddi mesafe katettik. Sulama sistemleriyle ilgili 200 bin dekarlık alanda tahrip var. 10-15 gün içinde neredeyse tüm sulamalarımızı yapısal olan hasarlarını ayağa kaldırmış olacağız."

DSİ'nin deprem süreci boyunca devletin diğer tüm kurumlarıyla iyi işbirliği içinde olduğuna işaret eden Gökçe, 24 saat görev esası ve bilinciyle altyapı çalışmalarında, konteyner veya çadır kentlerin kurulmasıyla ilgili hatta mezarlık yerlerinin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarda görev aldıklarını sözlerine ekledi.