Devlet Su İşleri, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 819 işçi alacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 819 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

Devlet Su İşleri, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 819 işçi alacak

DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli alanlarda 819 sürekli işçi alınacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "Açık Kamu İş İlanları" bölümünde belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapabilecek. Söz konusu duyuru 5 gün ilanda kalacak.

Her aday İŞKUR'da yayımlanan listedeki bir meslek koluna başvuru yapabilecek. Sınav öncesi, sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi, açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 1 Haziran'da yapılacak. Kurada belirlenen adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

Sürekli işçi alımına yönelik alanlara, başvuru şartlarına ve sınavlarla ilgili diğer bilgilere İŞKUR ilanlarından ulaşılabilecek.

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