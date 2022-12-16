Devlet tiyatroları turne hazırlığında

AA

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Aralık tarihlerindeki turne kapsamında 18 il ve 2 ilçede 9 farklı oyun sergilenecek.

Turnede 33 temsil Samsun, Çorum, Bolu, Zonguldak, Aydın, Denizli, Rize, Ordu, Edirne, Edirne/Keşan, Mardin, Tokat, Kırşehir, Kırıkkale, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Manisa/Salihli, Uşak ve Afyonkarahisar'da sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Christian Grau-Stef'in uyarlayıp Doğan Ertener ve Fatoş Urgancı'nın çevirdiği, Funda Mete'nin yönettiği anonim eser "Binbir Gece Masalları" adlı oyunu 20-21 Aralık'ta Samsun Devlet Tiyatrosu Sahnesi ve 23-24 Aralık'ta Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde; Donald Margulies'in yazdığı, Murat Somay'ın çevirdiği ve Jason Hale'nin yönettiği "Toplu Hikayeler" adlı oyunu, 20-21 Aralık'ta Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi ve 23-24 Aralık'ta Zonguldak Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde sergileyecek.

Van Devlet Tiyatrosu, Moliere'in yazıp Ayberk Erkay'ın çevirdiği ve Hakkı Kuş'un yönettiği "Scapin'in Dolapları" adlı oyun ile 20-21 Aralık'ta Aydın Dr. Hidayet Sayın Kültür Merkezi Sahnesi ve 23-24 Aralık'ta Denizli Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde perde diyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Levent Ulukut'un yönettiği "Yıldızların Altında" adlı müzikal oyunu 20-21 Aralık'ta Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi Sahnesi ve 23-24 Aralık'ta Ordu Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde; Antalya Devlet Tiyatrosu ise Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield'in yazdığı, Leyla Özgüler Kalender'in çevirmenliğini yaptığı ve Gökçe Yurtsal'ın yönettiği "Shakespeare'in Bütün Oyunları" adlı oyunu 20, 21 ve 22 Aralık'ta Edirne Devlet Tiyatrosu Sahnesi ve 24 Aralık'ta Edirne Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda sahneleyecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosunun; Matei Visniec'in yazdığı, çevirisini Ahmet Güngören'in ve yönetmenliğini Murat Çidamlı'nın üstlendiği "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunu 19 Aralık'ta Mardin Artuklu Üniversitesi Sahnesi'nde oynanacak.

Sivas Devlet Tiyatrosunun; Bülent Usta'nın yazdığı ve Mehmet Yıldız'ın yönettiği "Yapay Zeka" adlı oyunu 20 Aralık'ta Tokat Atatürk Kültür Sarayı Adnan Menderes Salonu'nda, 21 Aralık'ta Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Tiyatro Salonu'nda ve 24 Aralık'ta Kırıkkale Kültür Merkezi'nde sanatseverle buluşacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu, Federico Garcia Lorca'nın yazıp Can Yücel'in çevirdiği ve Sezai Yılmaz'ın yönettiği "Eskicinin Tazesi" adlı oyunu 20 Aralık'ta Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi Salonu'nda; 22 Aralık'ta Iğdır Kültür Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonu ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Osmanlı Salonu'nda sahneleyecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu da Vassily Sigarev'in yazıp Hüseyin Mevsim'in çevirdiği ve Murat Ozan'ın yönettiği "Yalan Makinası" adlı oyunu, 20 Aralık'ta Manisa Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda, 22 Aralık'ta Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve 24 Aralık'ta Afyonkarahisar Hattat Karahisari Kültür Merkezi'nde sanatseverle buluşturacak.