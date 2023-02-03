﻿Devlet Tiyatrolarının 8 farklı oyunu, 15 ilde sahne alacak

AA'da yer alan habere göre, DT'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Bursa, İzmir, Sivas, Erzurum, Van ve Trabzon devlet tiyatrolarının 8 oyun, 36 temsille tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

"Limon", "Her Şey Yolundaymış Gibi", "Keşanlı Ali Destanı", "Bir Düş Gibi (Cahide Sonku)", "Yapay Zeka", "Hiç Kimsenin Öyküsü", "Şişmanlayamayan Sumocu" ve "Medyum" adlı oyunlar, 6-12 Şubat'ta, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kocaeli, Elazığ, Malatya, Samsun, Çorum, Zonguldak, Bartın, Rize, Ordu, Nevşehir, Kayseri, Mersin ve Niğde'de sanatseverlerle buluşacak.

Programla ilgili detaylı bilgilere "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.