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Devlet Tiyatrolarının 8 farklı oyunu, 15 ilde sahne alacak

Devlet Tiyatroları (DT) 6-12 Şubat'ta, 15 ilde 8 farklı oyunla seyirci karşısına çıkılacak.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 12:08
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Devlet Tiyatrolarının 8 farklı oyunu, 15 ilde sahne alacak

Devlet Tiyatrolarının 8 farklı oyunu, 15 ilde sahne alacak
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AA'da yer alan habere göre, DT'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Bursa, İzmir, Sivas, Erzurum, Van ve Trabzon devlet tiyatrolarının 8 oyun, 36 temsille tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

"Limon", "Her Şey Yolundaymış Gibi", "Keşanlı Ali Destanı", "Bir Düş Gibi (Cahide Sonku)", "Yapay Zeka", "Hiç Kimsenin Öyküsü", "Şişmanlayamayan Sumocu" ve "Medyum" adlı oyunlar, 6-12 Şubat'ta, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kocaeli, Elazığ, Malatya, Samsun, Çorum, Zonguldak, Bartın, Rize, Ordu, Nevşehir, Kayseri, Mersin ve Niğde'de sanatseverlerle buluşacak.

Programla ilgili detaylı bilgilere "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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