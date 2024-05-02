Muğla Ula’da korkutan yangın

Kaynak: İHA
Muğla Ula’da korkutan yangın
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Kızılağaç mahallesinde bir depoda çıkan yangın büyük zarara neden oldu.

Depoda bulunan saman ve odunların tamamen yanmasıyla birlikte bir küçükbaş hayvan telef olurken, yangına müdahale eden bir kişi de birinci derecede yanıklarla yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ula Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan depoda yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ve Menteşe İtfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, 112 ambulans ve jandarma ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Yangın sırasında müdahale eden bir kişi birinci derecede yanıklarla yaralanırken, bir küçükbaş hayvan da yangında telef oldu. Depoda bulunan odun, kömür ve hayvan yemi olarak kullanılan samanlar ise tamamen yanarak kül oldu. Yangının elektrik hattının arızalanması sonucu çıkmış olabileceği düşünülüyor.

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