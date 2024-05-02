Araba çarpan dostunun yanından ayrılmayan kedi yürekleri dağladı

Kaynak: İHA
Araba çarpan dostunun yanından ayrılmayan kedi yürekleri dağladı
Mardin’de bir sokak kedisi, otomobilin altında kalan kedinin başından ayrılmadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Kışla Mahallesi'nde yaşanan dokunaklı bir olayda, bir sokak kedisi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bir diğer kedinin yanından ayrılmadı.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, karşıya geçmeye çalışan kediye bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kedi, hayatını kaybetti.

Kazanın ardından, olay yerine gelen bir başka kedi, yerde hareketsizce yatan dostunu uyandırmak için çaba gösterdi. Dakikalarca patileriyle yerdeki kediyi uyandırmaya çalışan diğer kedi, yürekleri burktu. Bu dokunaklı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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