Kumarbaz futbolcuya federasyondan şok karar

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Kumarbaz futbolcuya federasyondan şok karar
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), yasa dışı bahis olaylarına karıştığı gerekçesiyle Sandro Tonali'ye verilen 10 aylık futbol oynama yasağını onayladı.

Yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı için 10 ay futboldan men edilen Sandro Tonali ile ilgili olarak, Premier Lig takımı Newcastle United'da forma giyen oyuncu hakkında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) önemli bir karar açıklandı.

FA, daha önceden Tonali'yi 50 defa bahis oynamakla itham etmiş ve oyuncuya bahis oynama suçu nedeniyle 2 ay men cezası verdiğini, fakat oyuncunun bahis kurallarını bir daha ihlal etmemesi durumunda bu cezanın uygulanmayacağını duyurdu.

Tonali, İtalya'da aldığı 10 aylık men cezasının bitimiyle birlikte 27 Ağustos 2024 tarihinde yeniden yeşil sahalara dönüş yapacak. İtalyan futbolcu, sezon başında Milan'dan yaklaşık 65 milyon Euro karşılığında Newcastle United'a transfer olmuştu.

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