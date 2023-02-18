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Devlet varken AHBAP'a gerek yoksa devlet varken bunlara ne gerek var

AKP iktidarının deprem bölgesinde sadece iktidara yakın vakıfların yardım yapıyormuş gibi göstermesine tepki geldi. İYİ Partili Mehmet Aslan “Devlet varken AHBAP'a gerek yoksa devlet varken bunlara ne gerek var” dedi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 13:58
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Devlet varken AHBAP'a gerek yoksa devlet varken bunlara ne gerek var

Devlet varken AHBAP'a gerek yoksa devlet varken bunlara ne gerek var
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Deprem felaketi sonrası İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı duyuru büyük tepki çekmişti Bakanlığın internet sitesinde yapılan duyuruda deprem bölgesine yardımda bulunan kuruluşlar arasında TÜRGEV ve Ensar gibi iktidara yakın dernekler gösterilirken AHBAP’a yer verilmemişti. Bakanlık gelen tepkiler sonrası söz konusu duyuruyu internet sitesinden kaldırdı.

İktidara yakın kesimler tarafından depremzedelere yardım yapmak için uğraşan AHBAP ve Babala TV ekibi linçlenirken gelen paylaşım tepki çekti. İYİ Partili Mehmet Aslan Bakanlığın paylaştığı vakıflara dikkat çekerek “Devlet varken Ahhap’a ne gerek var diyenlere soruyorum. O zaman Devlet varken bunlara ne gerek var?” şeklinde tepki gösterdi.

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