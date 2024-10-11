Devletin kurumundan çaldıkları 50 milyon liralık malzemeyi doğrudan temin yöntemiyle yeniden devlete sattılar!

Türkiye’nin önemli tarım işletmelerinden TİGEM, Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde gerçekleşen büyük bir hırsızlık operasyonuyla sarsıldı.

Tarımdan Haber'de yer alan habere göre, işletmeden 40-50 milyon lira değerindeki sulama malzemeleri çalındı ve bu malzemeler tekrar doğrudan temin yöntemiyle kuruma satıldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından, TİGEM Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye müfettiş gönderildi. Ancak, soruşturmanın daha derinleşmesiyle, yetkililerin olayı örtbas etmek amacıyla bir personeli sorumlu gösterdiği öne sürüldü.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma'nın gerçekleştirdiği operasyonda 4 TİGEM personeli olmak üzere toplamda 7 kişi tutuklandı.

TİGEM KİME AİT?

TİGEM; tarım sektörünün en önemli girdilerinden olan sertifikalı tohumluk ve üstün vasıflı damızlık gibi materyallerin üretimi ve dağıtımı ana ekseninde faaliyet gösteren, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.