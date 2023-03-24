Devletin misafirhanesi sadece AKP’li vekillere tahsis edilmiş. Misafirhaneyi depremzedeler için bile boşaltmamışlar

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Türkiye’nin tarımsal üretiminde en önemli girdilerinden olan sertifikalı tohum ve üstün vasıflı damızlık üretiminde önemli bir görevi bulunan TİGEM’de misafirhane krizi patlak verdi. 4 milletvekili ile birlikte TİGEM Yönetim Kurulu üyesi eski milletvekilinin misafirhane yönetmeliğine aykırı bir şekilde misafirhaneyi yıllarca kullanması dikkat çekerken, söz konusu milletvekillerinin depremzedelere rağmen misafirhanedeki odalarını boşaltmaması, kurum içinde tepkilere neden oldu.



TİGEM’in Yenimahalle’de sosyal tesislerde yer alan misafirhanesinde 5 odanın misafirhane yönetmeliğine aykırı bir şekilde AKP İstanbul ve Diyarbakır Milletvekilleri tarafından uzun yıllardır kullanılması tepkileri de beraberinde getirdi.



ODALAR BİR İNŞAAT FİRMASI TARAFINDAN YAPTIRILDI!

20 Odanın bulunduğu misafirhanede milletvekillerin kullandığı 5 odanın bir inşaat firması tarafından tefrişatının yaptırılması ve odaların tamamen milletvekillerine tahsis edilmesi dikkat çekerken, TİGEM Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğünün yönetmeliğe aykırı bu kullanıma göz yummaları da manidar bulunuyor.



SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DE YÖNETMELİĞE AYKIRI MİSAFİRHANE KULLANIMINA GÖZ YUMDU!

Kurumların misafirhane yönetmeliğine göre bir kişi en fazla bir ay süre ile misafirhaneyi kullanabileceği belirtilirken, TİGEM’de özel bir inşaat firmasına tefrişatı yaptırılarak bazı milletvekillerine tahsis edilen misafirhane odaları ile ilgili olarak Sayıştay denetçilerinin yaptıkları denetimlerde söz konusu suiistimalle ilgili hiçbir uyarı ve tespitte bulunulmaması dikkat çekti.







TİGEM GENEL MÜDÜRÜ KONUYLA İLGİLİ SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI!

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, AKP İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Halis Dalkılıç ve Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile TİGEM Yönetim Kurulu üyesi eski Uşak Milletvekili Nuri Uslu’ya tahsis edilen misafirhane odaları ile ilgili sorularımızı cevapsız bırakması da soru işaretlerine neden oldu. Gezginç, söz konusu milletvekillerinin misafirhaneyi ne zamandan buyana kullandıkları, ne kadar ücret alındığı ve milletvekillerin uzun süredir misafirhaneyi kullanmalarının lojman ve misafirhane yönetmeliğine bir aykırılık teşkil edip etmediğine yönelik soruları cevapsız bıraktı.



MİLLETVEKİLLERİ SADECE KALDIKLARI GÜNÜN ÜCRETİNİ ÖDÜYORLAR!

TİGEM misafirhanesinde yönetmeliğe aykırı bir şekilde kullandırılan odaların tamamen milletvekillerine tahsis edilmesine rağmen milletvekillerinin, sadece kaldıkları günün parasını ödemeleri ise ayrı bir skandal olarak görülüyor. Milletvekillerinin gelmedikleri gün odalar başka kimseye kullandırılmazken, bu günlerin parasının milletvekillerinden alınmaması TİGEM’de misafirhane yönetmeliğinin nasıl çiğnendiğini gözler önüne seriyor.



DEPREMZEDELERE BİLE ODALAR BOŞALTILMADI!

TİGEM misafirhanesi uzun yıllardır milletvekilleri tarafından yönetmeliğe aykırı bir şekilde kullanılırken, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük depremin ardından birçok depremzedenin misafirhaneye getirilmesine rağmen milletvekillerinin odalarını yine boşaltmaması tepkileri daha da artırdı. 20 odanın bulunduğu misafirhanede 16 oda tamamen depremzedelere verilirken, milletvekilleri tarafından kullanılan odalar boşaltılmadığı için bu odalar depremzedelere verilemedi. Milletvekillerinin gelmedikleri günlerde bile odaların boş durduğu halde kullanılamaması yaşanan skandalın boyutunu ortaya koyuyor.







GENEL MÜDÜR GİDERAYAK DAİRE BAŞKANLARININ ATAMASINI YAPTI!

Milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç’in giderayak yaptığı atamalarda tepki çekti. Yaklaşık 10 aydır TİGEM Genel Müdürlüğü yapan Gezginç’in kendisi tarafından görevlendirilen ancak bugüne kadar ataması yapılmayan 5 daire başkanının tam istifa ettiği gün atamasını yapması dikkat çekti.



MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMAK İÇİN İSTİFA ETTİ AMA BAKANLIKTAKİ ODASINI KULLANMAYA DEVAM EDİYOR!

Hasan Gezginç ile ilgili skandallar bununla da kalmazken, TİGEM Genel Müdürlüğünden ve Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmesine rağmen Tarım ve Orman Bakanlığında kendisine tahsis edilen odayı kullanmaya devam etmesi de kamu imkânlarının kendi çıkar ve menfaatleri için nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor.



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