Devletin valisi AKP’nin seçim toplantısına katıldı. İmamoğlu'nun mitingini yasaklamıştı

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün, AKP milletvekili adayı Abdulhamit Gül'ün partisine ve Erdoğan'a destek istediği seçim çalışmasına katıldığı ortaya çıktı…

Devletin valisi AKP’nin seçim toplantısına katıldı. İmamoğlu'nun mitingini yasaklamıştı

AKP Gaziantep Milletvekili Adayı ve Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'e gitti.

VALİ AKP’NİN SEÇİM TOPLANTISINDA

Ziyaretlerinden birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy istediği görülen Abdulhamit Gül'ün yanında Vali Davut Gül'ün de yer alması dikkat çekti.

Seçim çalışmalarında devlet olanaklarını da kullanan AKP'ye yönelik "parti devleti" eleştirilerini haklı çıkaran bu görüntüler tepkiye yol açtı.

İMAMOĞLU’NUN MİTİNGİNİ YASAKLAMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gaziantep'te yapacağı miting, Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından yasaklanmıştı.

CHP’Lİ BAŞKAN PAYLAŞTI: "TAKDİR MİLLETİMİZİNDİR"

CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, sosyal medya hesabından skandal görüntüyü paylaşıp, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Valisi Davut Gül AKP milletvekili adayı Abdülhamit Gül ile seçim çalışmasında AKP Genel Başkanına oy istiyor. Takdir 14 Mayıs’ta milletimizindir."

İşte o paylaşım:

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