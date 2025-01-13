Devrilen kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı!

Kaynak: İHA
Devrilen kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı!

Muğla'dan Denizli'ye doğru seyir halindeki kamyonet devrildi. Aracın sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Muğla'dan Denizli'ye doğru seyir halindeki kamyonet devrildi. Aracın sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Denizli'nin Kale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Denizli istikametine doğru seyir halinde olan T.E.'nin (30) idaresindeki kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü kontrolünden çıktı. Savrulan kamyonet yola yan olarak devrilirken, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolleri yapılan sürücü tedbir amaçlı Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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