Devrilen kepçede sıkışan operatörü AFAD ekipleri kurtardı

Muş’ta su kanalı açan kepçe, toprağın kayması sonucu vadiye yuvarlandı.

KAYNAK: İHA
Devrilen kepçede sıkışan operatörü AFAD ekipleri kurtardı

Kepçede sıkışan operatör AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Operatör hastaneye kaldırıldı.

Su Kanalı Açarken Kaza Oldu

Olay, Muş merkeze bağlı Ulukaya köyünde meydana geldi. İl Özel İdaresine ait kepçe, su kanalı açtığı sırada tekerleğin altındaki toprağın kayması sonucunda vadiye yuvarlandı. Kepçenin içerisinde sıkışan operatör Bahattin D. (50), yaralandı.

AFAD Ekipleri Kurtardı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi sonucunda olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan Bahattin D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen kepçe olay yerine gelen vinçle bölgeden kaldırıldı.

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