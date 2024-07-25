Devrilen teknede 25 yasadışı göçmen öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devrilen teknede 25 yasadışı göçmen öldü

Moritanya Bilgi Ajansı (AMI) Çarşamba günü gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında, 22 Temmuz'da Moritanya'nın başkenti açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu en az 25 kişinin öldüğünü duyurdu.

AMI, bölgede görevli Albay Cheikh Maa El Ainine'ye atıfta bulunarak, Moritanya sahil güvenliğinin "Başkent Nouakchott açıklarında teknelerinin batmasının ardından 103 yasadışı göçmen hayatını kurtardığını ve 25 cesede ulaşıldığını" bildirdi .

Moritanya sahil güvenliğinin tespit ettiği, hayatını kaybeden ve kurtarılan kişiler arasında altısı kadın ve üçü çocuk 65 Senegalli, üçü kadın ve üçü çocuk olmak üzere 52 Gambiyalı ve bir Fildişili yer alıyor.

Moritanya Sahil Güvenliği ayrıca teknenin açık denizde parçalandığını ve kaptanının kaçtığını bildirdi.

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