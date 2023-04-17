Devrilen TIR karşı yola geçip otomobili ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilerek karşı şeride geçen tırın otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Devrilen TIR karşı yola geçip otomobili ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ham deri yüklü yabancı plakalı TIR, Hendek ilçesi İkbaliye mevkisinde bariyerleri kırdıktan sonra devrildi.

KARŞI YOLDAKİ OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI

Hızını alamayarak karşı şeride geçen tır, bu sırada Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle tırdaki ham deriler yola saçıldı, otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobildeki 5 yaralıdan biri tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güzergahtaki ulaşım tek şeritten verilmeye başlanırken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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