Devrilen tırın altında kalan şoförün kaza anı kameralara yansıdı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde devrilen tırın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Devrilen tırın altında kalan şoförün kaza anı kameralara yansıdı



Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Dilovası rampası mevkiinde meydana geldi.

Adih Zeyrek idaresindeki 34 VS 3358 plakalı konteyner yüklü tır virajı dönemeyerek kontrolden çıktı. Yol kenarına devrilen tır sürüklendi.

Tırın altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerinde gelen sağlık ve polis ekiplerinin işlemlerinin ardından Adih Zeyrek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Tırın enkazı yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kontrollü geçişlerin sağlandığı yol trafiğe açıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan tırın yol kenarına girdikten sonra devrildiği ve metrelerce sürüklendiği görüldü.

Ayrıca kaza sebebiyle çıkan toz ve yardıma koşan vatandaşlar saniye saniye kaydedildi.

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