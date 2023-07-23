Devrilen traktör can aldı

Erzurum Oltu’da tarlada ot biçerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Devrilen traktör can aldı

Kaza, sabah saat 07.00 sularında Oltu'nun Bahçecik Mahallesi Kışla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide ot biçen Mikail Şahin'in (79) kullandığı traktör devrildi.

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Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, kazayı gören Murat Aslan koşarak olay yerine geldi.

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Aslan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulans arazide ilerleyemeyince yaklaşık 1 kilometre yürüyerek olay yerine ulaştı.

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Hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cenazesi, jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sedye ile ambulansa kadar taşınarak hastane morguna kaldırıldı.

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Kazaya tanık olan Murat Aslan, kazayı görünce hemen geldiğini fakat sürücünün nefes almadığını söyledi. Aslan, “Hemen polisi ve 112 ekiplerini aradım, sonra da köylülere haber verdim” dedi.

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