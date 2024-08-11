Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Güneyyaka Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 09 UA 881 plakalı traktörün sürücüsü Selahattin Çelen (75), tarlasına girmek için evden çıkarken, traktörü ile seyir halinde ilerlemeye başladı. Yaşlı adam, tarla yolunda traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 75 yaşındaki Çelen'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelen'in ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.