Devrilen traktörün altında kaldı

Bilecik-Kızıldamlar köyü yolunda meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Tasim S.'nin idaresindeki 11 AE 654 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tasim S. AFAD ekipleri tarafından traktör altından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tasim S, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.