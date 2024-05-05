Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu
Burdur’da seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Burdur’un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolu kent ormanı kavşağında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Uğur Ü. (44) yönetimindeki 15 HE 299 plakalı Ford marka otomobil kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından sonra araçtan çıkarılan Uğur Ü. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ters dönen otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi.

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