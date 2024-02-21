Devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti
Manisa'da tarlasında çalışırken devrilen traktörünün altına kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında kaza meydana geldi.

83 yaşındaki Ali Erel isimli çiftçi, kendi arazisinde seyir halinde ilerlediği esnada traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörünün altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, tahkikata başladı. Yaşlı adamın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından devrilen traktörün altından çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından morga kaldırıldı.

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